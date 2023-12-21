Thursday, 21 December 2023 02:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


من بينها الأردن .. عطل يصيب خدمات منصة إكس بعدد من دول العالم

12/21/2023 2:38:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصاب عطل مفاجئ منصة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا)، اليوم الخميس، وهو ما أدى لتوقف خدماتها جزئيًا، في العديد من دول العالم، ومنها الأردن.
وأبلغ مستخدمو منصة التواصل الاجتماعي "اكس" عن وجود مشكلات فنية في بعض الخدمات، مؤكدين أنهم لا يستطيعون الوصول إلى التغريدات.
ولم يتم التوصل إلى سبب المشكلة، فيما لم يصدر أي تعليق من قبل الشركة المالكة للمنصة حتى الآن.




MENAFN21122023000208011052ID1107638528

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث