من بينها الأردن .. عطل يصيب خدمات منصة إكس بعدد من دول العالم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصاب عطل مفاجئ منصة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا)، اليوم الخميس، وهو ما أدى لتوقف خدماتها جزئيًا، في العديد من دول العالم، ومنها الأردن.
وأبلغ مستخدمو منصة التواصل الاجتماعي "اكس" عن وجود مشكلات فنية في بعض الخدمات، مؤكدين أنهم لا يستطيعون الوصول إلى التغريدات.
ولم يتم التوصل إلى سبب المشكلة، فيما لم يصدر أي تعليق من قبل الشركة المالكة للمنصة حتى الآن.
MENAFN21122023000208011052ID1107638528
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.