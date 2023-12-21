Thursday, 21 December 2023 02:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تراجـع أسعـار النفـط عالمـياً

12/21/2023 2:38:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عادت أسعار النفط إلى التراجع اليوم الخميس بعد بيانات أمريكية عن ارتفاع مخزونات الخام والإنتاج في الولايات المتحدة، وسط مخاوف المستثمرين من اضطراب التجارة العالمية.
وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.11% إلى 74.14 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.05% إلى 79.66 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".


وكشفت بيانات رسمية أمريكية أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت بنحو 2.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من ديسمبر الجاري، بينما كانت التوقعات تشير إلى تراجع بمقدار 2.3 مليون برميل.


كذلك أفادت وزارة الطاقة الأمريكية بأن إنتاج النفط الخام في البلاد خلال الأسبوع السابق ارتفع إلى مستوى قياسي جديد عند 13.3 مليون برميل يوميا، وفي الوقت نفسه، تخشى الأسواق من اضطراب الإمدادات بسبب هجمات في البحر الأحمر.


ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن رئيس قسم الاقتصاد والاستراتيجية في بنك "ميزوهو" فيشنو فاراثان: "هذه السوق بها الكثير من التوتر، لا سيما على جانب المعروض، لدينا الوضع في البحر الأحمر، ولكن أيضا مستويات إنتاج قياسية في الولايات المتحدة".

روسيا اليوم


MENAFN21122023000208011052ID1107638524

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث