تراجـع أسعـار النفـط عالمـياً

MENAFN - Al Wakeel News)عادت أسعار النفط إلى التراجع اليوم الخميس بعد بيانات أمريكية عن ارتفاع مخزونات الخام والإنتاج في الولايات المتحدة، وسط مخاوف المستثمرين من اضطراب التجارة العالمية.وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.11% إلى 74.14 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.05% إلى 79.66 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".



وكشفت بيانات رسمية أمريكية أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت بنحو 2.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من ديسمبر الجاري، بينما كانت التوقعات تشير إلى تراجع بمقدار 2.3 مليون برميل.



كذلك أفادت وزارة الطاقة الأمريكية بأن إنتاج النفط الخام في البلاد خلال الأسبوع السابق ارتفع إلى مستوى قياسي جديد عند 13.3 مليون برميل يوميا، وفي الوقت نفسه، تخشى الأسواق من اضطراب الإمدادات بسبب هجمات في البحر الأحمر.



ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن رئيس قسم الاقتصاد والاستراتيجية في بنك "ميزوهو" فيشنو فاراثان: "هذه السوق بها الكثير من التوتر، لا سيما على جانب المعروض، لدينا الوضع في البحر الأحمر، ولكن أيضا مستويات إنتاج قياسية في الولايات المتحدة".



روسيا اليوم