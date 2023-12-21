خسارة مؤشرات الأسهم الأميركية 800 نقطة

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي أمس الأربعاء 475 نقطة ليتراجع 37082 نقطة، كما انخفض مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 225 نقطة ليصل إلى 14777 نقطة، وانخفض مؤشر (S&P500) 70 نقطة ليصل إلى 4698 نقطة، وانخفض مؤشر (رسل 2000)، أيضا، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، 38 نقطة ليصل إلى 1982 نقطةـ

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