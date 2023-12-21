بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا يفضل الحفاظ على مستويات أسعار الفائدة

(MENAFN
) أعرب باتريك هاركر، الذي يشغل منصب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، مؤخرًا عن وجهة نظر متعقلة بشأن مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وفي حوار صريح مع إذاعة مقرها في فيلادلفيا، أكد هاركر على تفضيله للحفاظ على مستويات أسعار الفائدة الحالية.
كما أعرب عن إيمانه بضرورة اتباع موقف صبور ومراقب، مشيرًا إلى أنه من الحكمة متابعة المؤشرات الاقتصادية المتطورة عن كثب قبل اتخاذ أي خطوات حاسمة. وبينما يميل موقف هاركر نحو الحفاظ على الأسعار الحالية، ألمح بشكل طفيف إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يفكر في تقليل نفقات الاقتراض على المدى القصير في المناقشات المقبلة.
كذلك نجد توافقًا منطقيًا عند التحقيق في السياسة النقدية العامة للبنك الاحتياطي الفيدرالي، مع مشاعر هاركر المعبرة. وخلال اجتماعه الأخير هذا ديسمبر، اختار الاحتياطي الفيدرالي الثبات، مع عدم تعديل أسعار الفائدة. ويمثل هذا القرار استمرارية ملحوظة، مع استمرار الأسعار ضمن نطاق 5.25 إلى 5.5 في المئة لثلاث اجتماعات متتالية.
في حين تشير هذه المستويات إلى أعلى المعايير المسجلة في المشهد المالي لأكثر من عشرين عامًا. وفي سياق المستقبل، وتشير توقعات الاحتياطي الفيدرالي الاقتصادية المحدثة إلى تحول كبير. ويبدو أن المرحلة العدائية للضغط النقدي قد بلغت ذروتها، مما يشير إلى مسار تنازلي محتمل لنفقات الاقتراض مع تقدمنا نحو عام 2024. ومن خلال توقعاته، يوجه البنك المركزي رسالة تفاؤل محترس، مشيرًا إلى احتمالية تخفيض قدره 75 نقطة أساس في العام المقبل. وهذا الجمع بين الحذر والالتزام النشط يبرز التفرغ الثابت للبنك الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق التوازن بين التوسع الاقتصادي والاستقرار النظامي.
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