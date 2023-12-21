قوات الاحتلال تعتقل شابا من دير الغصون
التاريخ
12/21/2023 1:11:48 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، شابا من بلدة دير شمال شرق طولكرم.
وأكدت مصادر لـ "وفا " أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد بدران، عقب اقتحام البلدة ومداهمة منزله والعبث بمحتوياته.
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