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قوات الاحتلال تعتقل شابا من دير الغصون

12/21/2023 1:11:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، شابا من بلدة دير شمال شرق طولكرم.


وأكدت مصادر لـ "وفا " أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد بدران، عقب اقتحام البلدة ومداهمة منزله والعبث بمحتوياته.

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