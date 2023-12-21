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قوات الاحتلال تواصل محاصرة مبنى تابع للهلال الأحمر بجباليا

12/21/2023 1:11:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي محاصرة مبنى تابع للهلال الأحمر في جباليا بقطاع غزة داخله مسعفون وجرحى.
وكان الهلال الأحمر أكد أمس الأربعاء أن قوات الاحتلال تحاصر مركز إسعاف تابعا له في جباليا شمالي القطاع، مشيرا إلى تواصل القصف المدفعي في محيط المركز وسماع انفجارات، في حين يعتلي قناصة الاحتلال أسطح المباني المحيطة "الأمر الذي يهدد سلامة 127 شخصا من المسعفين والمتطوعين وعائلاتهم من النازحين".




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