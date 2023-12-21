قوات الاحتلال تواصل محاصرة مبنى تابع للهلال الأحمر بجباليا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي محاصرة مبنى تابع للهلال الأحمر في جباليا بقطاع غزة داخله مسعفون وجرحى.
وكان الهلال الأحمر أكد أمس الأربعاء أن قوات الاحتلال تحاصر مركز إسعاف تابعا له في جباليا شمالي القطاع، مشيرا إلى تواصل القصف المدفعي في محيط المركز وسماع انفجارات، في حين يعتلي قناصة الاحتلال أسطح المباني المحيطة "الأمر الذي يهدد سلامة 127 شخصا من المسعفين والمتطوعين وعائلاتهم من النازحين".
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