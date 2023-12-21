مالي تستدعي السفير الجزائري

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة خارجية مالي استدعاء سفير الجزائر في باماكو للاحتجاج لديه على "ممارسات غير ودية من بلاده وتدخلها في الشؤون الداخلية لمالي".وقالت الوزارة في بيانها إن باماكو استدعت السفير الجزائري "لإبلاغه احتجاجا شديدا من جانب السلطات المالية على خلفية الأعمال غير الودية الأخيرة التي قامت بها السلطات الجزائرية تحت غطاء عملية السلام في مالي".



وأشارت إلى أن مالي تأخذ على الجزائر عقدها اجتماعات مع الانفصاليين الطوارق دون إشراك السلطات المالية.



وحذر البيان من أن "الاجتماعات المتكررة التي تعقد في الجزائر على أعلى المستويات ومن دون أدنى علم أو تدخل من سلطات مالي من جهة مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقعة على اتفاق 2015 والتي اختارت المعسكر الإرهابي، ستفسد العلاقات الجيدة" التي تربط بين مالي وجارتها الشمالية.



وقالت وزارة خارجية مالي إن باماكو تعتبر أن "هذه الأعمال تشكل تدخلا في الشؤون الداخلية لمالي"، داعية "الجانب الجزائري إلى تفضيل مسار التشاور مع السلطات المالية، السلطات الشرعية الوحيدة، للحفاظ على تواصل من دولة لدولة مع شركاء مالي".



والجزائر هي الدولة الرئيسية التي تتوسط لعودة السلام إلى شمال مالي بعد "اتفاق الجزائر" الذي تم توقيعه في 2015، بين الحكومة المالية وجماعات مسلحة يغلب عليها الطوارق.



ومنذ نهاية أغسطس استأنفت هذه الجماعات عملياتها العسكرية ضد جيش مالي في شمال البلاد، بعد 8 سنوات من الهدوء.



ويتنافس المتحاربون من أجل السيطرة على الأراضي والمعسكرات، التي أخلتها قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة المنتشرة منذ 2013 في هذا البلد، والتي طردها الجيش منذ أن استولى على السلطة في 2020.

RT