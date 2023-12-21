في اليوم الـ76 للحرب على غزة... 20 ألــــف شهيد وتواصل الغارات على أنحاء القطاع

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ76 على التوالي، في وقت تتواصل الغارات على أنحاء القطاع والمناطق المأهولة بالسكان والنازحين، والاشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الجيش الإسرائيلي في محاور عدة، تشهد معارك ضارية، وذلك في ظل تحركات ومحادثات بوساطة قطر ومصر من أجل التوصل إلى هدنة جديدة مقابل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.

وارتفعت حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة إلى 20 ألف شهيد، منهم 8 آلاف طفل و6200 امرأة، وذلك في "حصيلة 1700 مجزرة ارتكبها الاحتلال على مدار 75 يوما في قطاع غزة"، بحسب ما أكّد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الذي شدّد على أن حصيلة الشهداء من الكوادر الطبية وصلت إلى 310 شهداء و35 من الدفاع المدني، و97 صحافيا، إضافة إلى 6700 مفقود.

وتأجَّل التصويت على مشروع قرار بمجلس الأمن لتوسيع نطاق المساعدات لغزة حتى يوم غد، الخميس، بينما قال الرئيس الأميركيّ، جو بايدن، إنه لا يتوقع إبرام صفقة رهائن قريبا، وإن إدارته تضغط في اتجاه الصفقة.

يتبع..