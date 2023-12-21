في اليوم الـ76 للحرب على غزة... 20 ألــــف شهيد وتواصل الغارات على أنحاء القطاع

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ76 على التوالي، في وقت تتواصل الغارات على أنحاء القطاع والمناطق المأهولة بالسكان والنازحين، والاشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الجيش الإسرائيلي في محاور عدة، تشهد معارك ضارية، وذلك في ظل تحركات ومحادثات بوساطة قطر ومصر من أجل التوصل إلى هدنة جديدة مقابل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.
وارتفعت حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة إلى 20 ألف شهيد، منهم 8 آلاف طفل و6200 امرأة، وذلك في "حصيلة 1700 مجزرة ارتكبها الاحتلال على مدار 75 يوما في قطاع غزة"، بحسب ما أكّد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الذي شدّد على أن حصيلة الشهداء من الكوادر الطبية وصلت إلى 310 شهداء و35 من الدفاع المدني، و97 صحافيا، إضافة إلى 6700 مفقود.
وتأجَّل التصويت على مشروع قرار بمجلس الأمن لتوسيع نطاق المساعدات لغزة حتى يوم غد، الخميس، بينما قال الرئيس الأميركيّ، جو بايدن، إنه لا يتوقع إبرام صفقة رهائن قريبا، وإن إدارته تضغط في اتجاه الصفقة.
يتبع..
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