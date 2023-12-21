الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود وإابة 5 آرين في معارك شمال غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل 3 جنود وإصابة 5 بجروح خطيرة، خلال المعارك مع حركة حماس شمالي قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 469 منذ 7 أكتوبر، فيما بلغ عدد قتلاه منذ بدء عمليته البرية في غزة في الـ27 أكتوبر، 137 عسكريا.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه إلى مقتل 3 جنود إضافيين، هم:

الرقيب لافي جيحاسي 19 عاما، مقاتل في الكتيبة 931 لواء ناحال، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

الملازم يعقوب إليان 20 عاما، طالب في كتيبة غافن مدرسة الضباط، خدم كقائد فصيلة في قاعدة جفعاتي الجوية، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

الملازم عمري شورتز 21 عاما، طالب في كتيبة غافن مدرسة الضباط، خدم كمقاتل في دورية مظلية، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

كما بلغت حصيلة المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة 1480 مصابا.

وعلى الجانب الفلسطيني أعلن المكتب الحكومي في غزة أن عدد الضحايا بلغ 20 ألفا، والمصابين 52.6 ألف منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ76 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.