مصر .. تعامد الشمس على معابد الكرنك الفرعونية معلنة بداية فصل الشتاء

تعامدت الشمس صباح اليوم الخميس على معابد الكرنك الفرعونية الشهيرة في مدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر، معلنة بداية فصل الشتاء.

وتسللت أشعة الشمس وسط بوابات وأعمدة المعبد الشاهقة لتضيء ظُلمة قُدس أقداس آمون رع "ملك الآلهة" و"سيّد الكرنك"، و"سيد عروض الأرضين في طيبة (الأقصر حالياً) عاصمة مصر القديمة.

وشهد الظاهرة الفلكية التاريخية المئات من السياح الأجانب والمصريين الذين تقدمهم محمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر والمسؤولون بقطاعي السياحة والآثار في المحافظة.

وقال رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية أيمن أبوزيد، في تصريحات اليوم الخميس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن ظاهرة تعامد الشمس "جرت وسط أجواء ساحرة، حيث استمتع الحضور بسماع الموسيقى والنصوص التاريخية المصاحبة لعروض الصوت والضوء التي تحكي الكثير من أسرار معابد الكرنك ومدينة طيبة القديمة وملوكها العظام، الذين شيّدوا عشرات المعابد ومئات المقابر التي تحكي نقوش ورسوم جدرانها وأسقفها تاريخ الحضارة المصرية القديمة، وما عرفته من فنون وعلوم بينها علم الفلك الذي برع فيه قدماء المصريين".



