مصر .. تعامد الشمس على معابد الكرنك الفرعونية معلنة بداية فصل الشتاء

(MENAFN
- Al-Bayan)
تعامدت الشمس صباح اليوم الخميس على معابد الكرنك الفرعونية الشهيرة في مدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر، معلنة بداية فصل الشتاء.
وتسللت أشعة الشمس وسط بوابات وأعمدة المعبد الشاهقة لتضيء ظُلمة قُدس أقداس آمون رع "ملك الآلهة" و"سيّد الكرنك"، و"سيد عروض الأرضين في طيبة (الأقصر حالياً) عاصمة مصر القديمة.
وشهد الظاهرة الفلكية التاريخية المئات من السياح الأجانب والمصريين الذين تقدمهم محمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر والمسؤولون بقطاعي السياحة والآثار في المحافظة.
وقال رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية أيمن أبوزيد، في تصريحات اليوم الخميس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن ظاهرة تعامد الشمس "جرت وسط أجواء ساحرة، حيث استمتع الحضور بسماع الموسيقى والنصوص التاريخية المصاحبة لعروض الصوت والضوء التي تحكي الكثير من أسرار معابد الكرنك ومدينة طيبة القديمة وملوكها العظام، الذين شيّدوا عشرات المعابد ومئات المقابر التي تحكي نقوش ورسوم جدرانها وأسقفها تاريخ الحضارة المصرية القديمة، وما عرفته من فنون وعلوم بينها علم الفلك الذي برع فيه قدماء المصريين".
MENAFN21122023000110011019ID1107636882
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.