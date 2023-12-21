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البنك المركزي الصيني يضخ 421 مليار يوان في النظام المصرفي

12/21/2023 1:00:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الخميس 421 مليار يوان في النظام المصرفي على شريحتين من خلال عمليات إعادة شراء عكسية، حيث ضخ 195 مليار يوان (46ر27 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 8ر1%. كما ضخ البنك 226 مليار يوان وفقا لنفس الآلية لأجل 14 يوما بفائدة 95ر1%.

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف "المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة"، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وإعادة الشراء العكسية، "الريبو العكسي"، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وفي سوق الصرف، تراجع سعر اليوان الصيني أمام الدولار في التعاملات حيث بلغ سعر العملة الصينية اليوم 1012ر7 يوان لكل دولار، مقابل 0966ر7 يوان لكل دولار أمس ليرتفع الدولار أمام اليوان بمقدار 46 بيبا صينيا.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.


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