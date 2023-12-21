الأهلي المصري يسعى لمحو مرارة كأس العالم للأندية ببرونزية رابعة

يسعى الأهلي لتعويض إخفاقه في التأهل لنهائي كأس العالم للأندية بالتتويج بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه عندما يلاقي أوراوا رد دياموندز الياباني بطل آسيا غدا الجمعة.

وكان الأهلي يطمح لتحقيق حلم وصول النهائي في آخر نسخة لكأس العالم للأندية بنظامها الحالي، قبل إقامة النسخة الموسعة بمشاركة 32 فريقا عام 2025، لكنه سقط بهدفين أمام فلومينينسي البرازيلي ليخوض مباراة تحديد المركز الثالث للمرة السادسة في تاريخه والرابعة تواليا.

وقال الحارس محمد الشناوي قائد الأهلي بعد الخسارة 2-صفر لمحطة شركة الرياضة السعودية (إس.إس.سي) "كنا نطمح للتأهل للنهائي.

"افتقدنا التوفيق وأهدرنا العديد من الفرص ولو سجلنا هدفا واحدا في الشوط الأول كنا سنفوز باللقاء".

وهذه المرة الثالثة التي يواجه فيها الأهلي هذه المرة منافسا من شرق آسيا في تاريخ مشاركاته بالبطولة بعد الخسارة 2-صفر من قوانغتشو إيفرجراند الصيني عام 2013 والفوز 2-1 على سانفريس هيروشيما الياباني الذي تأهل بصفته بطل البلد المستضيف لنسخة 2012.

مشاعر متضاربة

شعر جانب من مشجعي الأهلي بالإحباط بعدما أهدر ما اعتبروه فرصة مواتية للتأهل إلى النهائي بعدما بات الفوز بالميدالية البرونزية مشهدا معتادا، لكن المركز الثالث مهم كي يعود الفريق الأحمر لمنصة التتويج بكأس العالم للأندية بعد خسارتها العام الماضي أمام فلامنجو البرازيلي.

ويتمتع الجيل الحالي للأهلي بخبرة كبيرة في مباراة الميدالية البرونزية بعد التفوق على بالميراس البرازيلي عام 2020 بركلات الترجيح وتحقيق فوز ضخم 4-صفر على الهلال في العام التالي ليضاف إلى إنجاز عام 2006 بعد الفوز 2-1 على كلوب أمريكا المكسيكي.

لكن أوراوا رد دياموندز ليس بغريب هو الآخر عن هذه المرحلة، إذ فاز بالبرونزية في 2007 بتغلبه بركلات الترجيح على حساب النجم الساحلي.

وقد تؤدي خسارة البرونزية إلى تعرض الفريق لموجة جديدة من الانتقادات بعد بداية ضعيفة للموسم فقد فيها لقب كأس السوبر الأفريقية أمام اتحاد العاصمة ثم ودع الدوري الأفريقي من الدور قبل النهائي أمام ماميلودي صن داونز بالإضافة لتعادلات متتالية في الدوري ودوري أبطال أفريقيا.





تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز