مخاوف في ألمانيا من تكرار أعمال شغب العام الماضي ليلة رأس السنة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعربت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عن قلقها من احتمالية تكرار أعمال الشغب العنيفة ليلة رأس السنة في عدة مدن.
وقالت فيزر، المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي لمجموعة "آر إن دي" الإعلامية في تعليقات نشرت اليوم الخميس: "يساورني القلق من أن ليلة رأس السنة الجديدة يمكن أن تكون مرة أخرى يوما نضطر فيه إلى تجربة الغضب الأعمى والعنف الذي لا معنى له في بعض المدن، على سبيل المثال ضد ضباط الشرطة أو خدمات الطوارئ".
وأضافت فيزر أن هناك زيادة في العنف في أيام مثل ليلة رأس السنة الجديدة "وبالطبع علينا أن نراقب عن كثب هذا الخطر مختلطا بالتطرف، الذي نراه الآن في ضوء الصراع في الشرق الأوسط".
وفي ليلة رأس السنة الجديدة لعام 2022، تم استهداف ضباط شرطة ورجال إطفاء في العديد من المدن الألمانية في هجمات شملت الألعاب النارية والقذائف. وكانت الهجمات شديدة بشكل خاص في بعض أحياء برلين، ما أسفر عن إصابة 41 شرطيا.
وقالت فيزر: "بالنسبة لي، هذا العنف غير المقيد غير مفهوم تماما ولا يمكن تبريره بأي شيء".
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