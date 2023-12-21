مخاوف في ألمانيا من تكرار أعمال شغب العام الماضي ليلة رأس السنة

أعربت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عن قلقها من احتمالية تكرار أعمال الشغب العنيفة ليلة رأس السنة في عدة مدن.

وقالت فيزر، المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي لمجموعة "آر إن دي" الإعلامية في تعليقات نشرت اليوم الخميس: "يساورني القلق من أن ليلة رأس السنة الجديدة يمكن أن تكون مرة أخرى يوما نضطر فيه إلى تجربة الغضب الأعمى والعنف الذي لا معنى له في بعض المدن، على سبيل المثال ضد ضباط الشرطة أو خدمات الطوارئ".

وأضافت فيزر أن هناك زيادة في العنف في أيام مثل ليلة رأس السنة الجديدة "وبالطبع علينا أن نراقب عن كثب هذا الخطر مختلطا بالتطرف، الذي نراه الآن في ضوء الصراع في الشرق الأوسط".

وفي ليلة رأس السنة الجديدة لعام 2022، تم استهداف ضباط شرطة ورجال إطفاء في العديد من المدن الألمانية في هجمات شملت الألعاب النارية والقذائف. وكانت الهجمات شديدة بشكل خاص في بعض أحياء برلين، ما أسفر عن إصابة 41 شرطيا.

وقالت فيزر: "بالنسبة لي، هذا العنف غير المقيد غير مفهوم تماما ولا يمكن تبريره بأي شيء".





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