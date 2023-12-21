تشمل كورولا وكامري وليكزس .. تويوتا تستدعي مليون سيارة بسبب مشكلة في الوسائد الهوائية

أعلن عملاق صناعة السيارات الياباني "تويوتا" الأربعاء أنّه استدعى حوالي مليون سيارة من ماركتي تويوتا وليكزس في الولايات المتحدة بسبب مشكلة في الوسائد الهوائية.

ووفقاً لإشعار الاستدعاء الذي نشرته مجموعة تويوتا على موقعها الإلكتروني، فإنّ أجهزة الاستشعار الموجودة في مقعد الراكب الأمامي في المركبات المعنية قد يكون بها عيب في التصنيع قد يتسبب في حدوث ماسّ كهربائي.

وأوضحت المجموعة أنّ هذا العيب "لا يسمح للجهاز بتقييم وزن الراكب بشكل صحيح وقد لا تنتفخ الوسادة الهوائية كما ينبغي في بعض الحوادث، مما يزيد من خطر الإصابة".

ويعود تاريخ الطرازات المعنية بقرار الاستدعاء إلى الفترة الممتدّة من 2020 إلى 2022. والطرازات المعنية من ماركة تويوتا تشمل سيارات الدفع الرباعي الشهيرة راف4 وهايلاندر وطرازي كورولا وكامري.





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