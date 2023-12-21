Thursday, 21 December 2023 09:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تشمل كورولا وكامري وليكزس .. تويوتا تستدعي مليون سيارة بسبب مشكلة في الوسائد الهوائية

12/21/2023 12:43:33 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن عملاق صناعة السيارات الياباني "تويوتا" الأربعاء أنّه استدعى حوالي مليون سيارة من ماركتي تويوتا وليكزس في الولايات المتحدة بسبب مشكلة في الوسائد الهوائية.

ووفقاً لإشعار الاستدعاء الذي نشرته مجموعة تويوتا على موقعها الإلكتروني، فإنّ أجهزة الاستشعار الموجودة في مقعد الراكب الأمامي في المركبات المعنية قد يكون بها عيب في التصنيع قد يتسبب في حدوث ماسّ كهربائي.

وأوضحت المجموعة أنّ هذا العيب "لا يسمح للجهاز بتقييم وزن الراكب بشكل صحيح وقد لا تنتفخ الوسادة الهوائية كما ينبغي في بعض الحوادث، مما يزيد من خطر الإصابة".

ويعود تاريخ الطرازات المعنية بقرار الاستدعاء إلى الفترة الممتدّة من 2020 إلى 2022. والطرازات المعنية من ماركة تويوتا تشمل سيارات الدفع الرباعي الشهيرة راف4 وهايلاندر وطرازي كورولا وكامري.


تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN21122023000110011019ID1107636866

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث