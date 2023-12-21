شرطة أبوظبي تعزز التوعية بقواعد السلامة المرورية لمرتادي جبل حفيت

نفذت شرطة أبوظبي حملة توعية ميدانية حول الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية لمرتادي جبل حفيت في مدينة العين وحثهم على التقيد بالسرعات المحددة وتخفيفها عند المنعطفات واتباع اللوحات والشواخص المرورية على امتداد الطريق الجبلي وعدم التسابق والاستعراض والالتزام بإجراءات السلامة في الأجواء المتقلبة وخصوصاً في حالات الضباب والأمطار.

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز السلامة المرورية لدى السائقين، تجسيداً للأولوية الاستراتيجية لشرطة أبوظبي المتمثلة في أمن الطرق، وضمن جهود المديرية في بلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطرق وخصوصاً في الطرق الجبلية.



ودعا السائقين إلى ضرورة الالتزام بإرشادات عناصر المرور والتأكد من خلو الطريق قبل دخوله، والاهتمام بالحفاظ على سلامتهم وسلامة الركاب وتجنب وقوع الحوادث بكافة أنواعها والتعاون المستمر في ترسيخ السلوكيات الإيجابية لدى مستخدمي الطريق.

وتضمنت توزيع الكتيبات التوعوية والتي تقدم النصائح والإرشادات المرورية حول أهمية الوعي بمخاطر مسببات الحوادث المرورية والحد منها، والتقيد بقواعد وأنظمة السير والمرور حفاظا على سلامة مرتادي جبل حفيت.

وقدم الضباط وعناصر الشرطة من مختلف الأقسام الشرطية وبمشاركة دورية السعادة النصائح والإرشادات لتعزيز الوعي المروري للسائقين على مداخل ومخارج المدينة وفي مبنى إدارة مرور العين والمراكز التجارية.

وشارك في الحملة الميدانية قسم الضبط المروري وقسم المراسم والمهام، وقسم المخالفات وحجز المركبات وقسم تخطيط الحوادث الجسيمة وقسم المباحث في إدارة مرور العين إلى جانب قسم المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، وقسم شؤون الشرطة المجتمعية / العين.





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