Thursday, 21 December 2023 09:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شرطة أبوظبي تعزز التوعية بقواعد السلامة المرورية لمرتادي جبل حفيت

12/21/2023 12:43:32 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نفذت شرطة أبوظبي حملة توعية ميدانية حول الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية لمرتادي جبل حفيت في مدينة العين وحثهم على التقيد بالسرعات المحددة وتخفيفها عند المنعطفات واتباع اللوحات والشواخص المرورية على امتداد الطريق الجبلي وعدم التسابق والاستعراض والالتزام بإجراءات السلامة في الأجواء المتقلبة وخصوصاً في حالات الضباب والأمطار.

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز السلامة المرورية لدى السائقين، تجسيداً للأولوية الاستراتيجية لشرطة أبوظبي المتمثلة في أمن الطرق، وضمن جهود المديرية في بلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطرق وخصوصاً في الطرق الجبلية.


ودعا السائقين إلى ضرورة الالتزام بإرشادات عناصر المرور والتأكد من خلو الطريق قبل دخوله، والاهتمام بالحفاظ على سلامتهم وسلامة الركاب وتجنب وقوع الحوادث بكافة أنواعها والتعاون المستمر في ترسيخ السلوكيات الإيجابية لدى مستخدمي الطريق.
وتضمنت توزيع الكتيبات التوعوية والتي تقدم النصائح والإرشادات المرورية حول أهمية الوعي بمخاطر مسببات الحوادث المرورية والحد منها، والتقيد بقواعد وأنظمة السير والمرور حفاظا على سلامة مرتادي جبل حفيت.

وقدم الضباط وعناصر الشرطة من مختلف الأقسام الشرطية وبمشاركة دورية السعادة النصائح والإرشادات لتعزيز الوعي المروري للسائقين على مداخل ومخارج المدينة وفي مبنى إدارة مرور العين والمراكز التجارية.

وشارك في الحملة الميدانية قسم الضبط المروري وقسم المراسم والمهام، وقسم المخالفات وحجز المركبات وقسم تخطيط الحوادث الجسيمة وقسم المباحث في إدارة مرور العين إلى جانب قسم المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، وقسم شؤون الشرطة المجتمعية / العين.


تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN21122023000110011019ID1107636862

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث