«ديار» و«أراضي العقارية» تطوران مشروعاً سكنياً في أبوظبي

وقعت شركة ديار للتطوير المدرجة بسوق دبي المالي - المتخصصة في التطوير والخدمات العقارية في دبي والإمارات - وشركة أراضي العقارية، ومقرها أبوظبي، اتفاقية بهدف تطوير مشروع سكني مشترك في جزيرة الريم بأبوظبي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحديد الأهداف التجارية للمشروع، وتوفير إطار للمفاوضات اللاحقة بين الشركتين، بالإضافة إلى تحديد كيفية تطوير المشروع على أساس الملكية المشتركة.

وقع اتفاقية مذكرة التفاهم كل من سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير، وخليفة الزعابي، العضو المنتدب لشركة أراضي العقارية.

وقال سعيد محمد القطامي: «نستمر في توسيع محفظتنا من المشاريع في المنطقة لخدمة العملاء خارج دبي. وكجزء من هذه الجهود، نتعاون مع عدة شركاء لضمان تماشي مشاريعنا مع توقعات عملائنا والمساهمين. ويعد اختيار المواقع الاستراتيجية والشركاء بعناية لمشاريعنا المقبلة خطواتٍ محورية في الخطة، وهو ما حققته هذه الاتفاقية التي تتماشى مع تلك الأهداف».

وأكد خالد الفهيم، رئيس مجلس إدارة شركة أراضي العقارية: «هدفنا هو تطوير مشروع سكني في أبوظبي يضع معايير جديدة للجودة والابتكار ويركز على العميل، وهو ما تشتهر به «ديار» تحديداً. ونحن على ثقة بأنّ هذه الاتفاقية ستمنحنا القدرة على المزج بين خبراتنا للمساهمة بشكل كبير وإيجابي في نمو وتطور المشهد العقاري في أبوظبي، وتوفير خيارات سكنية مميزة وجذابة للعملاء المحليين والأجانب».

وتمثل مذكرة التفاهم خطوة مهمة في تعاون واعد بين ديار للتطوير وأراضي العقارية برؤية مشتركة توظف عقوداً من الخبرة من أجل إنشاء هذا المشروع في أبوظبي.

وتسعى كلتا الشركتين إلى الدخول في اتفاقية مساهمين مشتركة تتوافق مع توجهات الطرفين لمواصلة تطوير المشروع وتمويله وتطويره وبيعه.

وعقدت «ديار للتطوير» شراكات استراتيجية مع شركات عقارية مشهورة في المنطقة وخارجها. وتسعى الشركة من خلال هذا المشروع إلى تعزيز مكانتها في السوق العقاري في أبوظبي، وتقديم خيارات سكنية جديدة ومميزة للعملاء المحليين والأجانب. وبهذا تواصل «ديار» استراتيجيتها في تقديم مشاريع مبتكرة ومتطورة لتلبية تطلعات عملائها، حيث تحظى بسمعة متميّزة فيما يخص الالتزام بتسليم المشاريع في الوقت المحدد وتحقيق أعلى معايير الجودة.





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