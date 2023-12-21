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الصين .. شنغهاي تشهد الطقس الأكثر برودة في ديسمبر منذ 40 عاماً

12/21/2023 12:43:31 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

من المتوقع أن تسجل شنغهاي، المركز المالي للصين، في ديسمبر أكثر الفترات برودة منذ أربعة عقود مما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات من انخفاض درجات الحرارة والرياح.

كما تكافح المدن الشمالية الصقيع الذي من المتوقع أن ينحسر الأسبوع المقبل.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في شنغهاي في منشور على حسابه على موقع ويبو إن أدنى درجات الحرارة في المدينة اليوم الخميس ستتراوح بين أربع إلى ست درجات مئوية تحت الصفر في ضواحي شنغهاي، وستظل درجات الحرارة دون الصفر طوال اليوم على مستوى المدينة.

وقالت وانغ كايون (59 عاما) التي تعمل عاملة نظافة في وسط شنغهاي وتأتي من ضواحي المدينة على سكوتر كهربائي إن الحرارة كانت أقل من خمس درجات مئوية خلال رحلتها التي استغرقت ساعة اليوم الخميس.

وأضافت "على الرغم من أنني كنت أرتدي قفازا، إلا أنني فقدت الإحساس بسرعة في يدي وما زالت تؤلمني إلى الآن".

وفي حين أن درجات الحرارة في المدينة لا تزال أكثر دفئا بكثير مقارنة بشمال الصين، حيث تراجعت درجات حرارة في العديد من المناطق إلى مستويات قياسية في الأسابيع القليلة الماضية، فإن الطقس البارد غير عادي بالنسبة لشانغهاي.

ويتوقع مكتب الأرصاد الجوية هناك أن تظل درجة الحرارة الأدنى في إحدى محطات رصد القراءة بوسط المدينة أقل من الصفر لخمسة أيام متتالية حتى 25 ديسمبر، وهي موجة برد لم تحدث قط في هذا الشهر منذ 40 عاما.

ونجم البرد القارس غير المعتاد عن موجة قوية من الهواء البارد قادمة من سيبيريا وانتشر في أنحاء الصين منذ منتصف الأسبوع الماضي.


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