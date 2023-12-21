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حماس ترد على تهديد الاحتلال باغتيال مشعل وهنية

12/21/2023 12:32:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عقب عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق على تصريح وزير خارجية الاحتلال وتهديده باغتيال هنية ومشعل ويصفه "بالوقح".


وقال الرشق أن ذلك يمثل إعلان إفلاس رسمي وحالة تخبط وارتباك في سلوك الاحتلال.


وأشار إلى أن ذلك بسبب فشلهم أمام كتائب القسام وعدم قدرتهم على تحقيق أي من الأهداف التي رفعوها.


وأضاف: "وبعيدا عن سخافة المضامين السياسية الوقحة التي يمثلها تهديد وزير خارجية العدو باغتيال هنية ومشعل، والتي تعكس إفلاسهم الرسمي وعجزهم عن مواجهة القسام في الميدان، فإنها دليل على جهلهم التام بحماس".


وتابع: "نحن نفهم عدونا وهو لا يفهمنا، ولا يعرف أن كل قيادة حماس هم مشاريع شهادة، يسعون إليها سعياً إيمانياً نابعا من اليقين بنعيم الله والجنة بعد الشهادة، هذه قيمة إسلامية لن تتمكن عقولهم من فهمها".


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