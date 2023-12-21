قوات الاحتلال تقتحم صيدا في طولكرم
التاريخ
12/21/2023 12:32:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بلدة صيدا شمال شرق طولكرم.
وأكد شهود عيان أن عدة آليات عسكرية اقتحمت البلدة، وجابت شوارعها وتمركزت وسط البلدة، وفي محيط المسجد الشرقي فيها.
وفا
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