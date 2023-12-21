Thursday, 21 December 2023 09:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بايدن: نواصل التركيز على مسألة الرهائن في غزة

12/21/2023 12:32:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن إدارته تواصل التركيز على "تأمين إطلاق سراح الرهائن" المحتجزين في قطاع غزة.


جاء ذلك خلال ترحيبه بعودة 10 أميركيين أطلق سراحهم من فنزويلا، في إطار اتفاق بين واشنطن وكراكاس توسطت فيه دولة قطر.


MENAFN21122023000208011052ID1107636831

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث