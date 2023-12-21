بايدن: نواصل التركيز على مسألة الرهائن في غزة

بايدن: نواصل التركيز على مسألة الرهائن في غزة
التاريخ
12/21/2023 12:32:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن إدارته تواصل التركيز على "تأمين إطلاق سراح الرهائن" المحتجزين في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال ترحيبه بعودة 10 أميركيين أطلق سراحهم من فنزويلا، في إطار اتفاق بين واشنطن وكراكاس توسطت فيه دولة قطر.
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