فيديو - الاحتلال يدعي تدمير مقر عمليات حزب الله في لبنان
التاريخ
12/21/2023 12:32:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشر الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، فيديو قال إنه لقصف استهدف مركز قيادة عمليات حزب الله في جنوب لبنان.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، في منشور على حسابه في "إكس": "هاجمت مقاتلات سلاح الجو قبل قليل مقر عمليات منظمة حزب الله في الأراضي اللبنانية".
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