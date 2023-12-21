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فيديو - الاحتلال يدعي تدمير مقر عمليات حزب الله في لبنان

12/21/2023 12:32:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشر الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، فيديو قال إنه لقصف استهدف مركز قيادة عمليات حزب الله في جنوب لبنان.


وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، في منشور على حسابه في "إكس": "هاجمت مقاتلات سلاح الجو قبل قليل مقر عمليات منظمة حزب الله في الأراضي اللبنانية".


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