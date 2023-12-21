فيديو - الاحتلال يدعي تدمير مقر عمليات حزب الله في لبنان

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، في منشور على حسابه في "إكس": "هاجمت مقاتلات سلاح الجو قبل قليل مقر عمليات منظمة حزب الله في الأراضي اللبنانية".

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