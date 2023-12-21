جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 جنود بمعارك جنوب غزة
التاريخ
12/21/2023 12:32:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم بمقتل ضابطين وجندي في معارك بجنوب قطاع غزة.
ووفقا لذلك، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المُعلن إلى 469 منذ بدء عدوانه على القطاع المحاصر منذ 7 تشرين الأول الماضي، وفق بيانات إسرائيلية.
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