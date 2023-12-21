الضرب حتى الموت .. الاحتلال يحقق بجريمة اغتيال أسير فلسطيني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية فجر الخميس بالكشف عن تحقيق تجريه وحدة لاهف 433 مع 19 سجانا تابعين لمصلحة السجون الإسرائيلية متورطين بالاعتداء على أسير حتى الموت في سجن كتسيعوت قبل نحو شهر.



وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الأسير الذي أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية عن وفاته يوم الجمعة 18 ديسمبر هو ثائر سميح أبو عصب (38 عاما) من قلقيلية، مشيرة إلى أنه ينتمي لحركة فتح.



وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن جثمان الأسير خضع لتشريح أكد تعرضه للاعتداء بالضرب ما تسبب في وفاته.



وجاء في بيان صدر عن الشرطة أنه جرى إطلاق سراح جميع السجانين الإسرائيليين الـ19 المتورطين بالاعتداء.



وأوضحت الرقابة في البيان أنها فرضت عليهم "شروطا مقيدة للإقامة الجبرية"، مؤكدة أن التحقيق سيتواصل معهم.



وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك الجمعة الماضي، "إن الاحتلال أقدم على اغتيال الأسير أبو عصب من محافظة قلقيلية في سجن النقب الصحراوي، وهو معتقل منذ 27 مايو 2005 ومحكوم بالسجن لمدة 25 عاما".



وأضافت أنه "جرى اعتقاله في مايو 2005 حيث كان يقضي حكما بالسجن على خلفية محاولة القتل وإطلاق النار على أشخاص والانتماء لمنظمة غير معروفة والضلوع في التسبب بالموت عمدا وتدريبات عسكرية".



هذا، وتشير معطيات هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى وفاة 6 أسرى منذ السابع من أكتوبر الماضي.