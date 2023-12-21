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غارات إسرائيلية على مناطق عدة وسط قطاع غزة

12/21/2023 12:32:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بشن الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على مواقع عدة وسط قطاع غزة.


وكان المراسل قال إن غارات الاحتلال تجددت فجر اليوم الخميس على جباليا شمالي القطاع.


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