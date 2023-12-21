غارات إسرائيلية على مناطق عدة وسط قطاع غزة

غارات إسرائيلية على مناطق عدة وسط قطاع غزة
التاريخ
12/21/2023 12:32:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بشن الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على مواقع عدة وسط قطاع غزة.
وكان المراسل قال إن غارات الاحتلال تجددت فجر اليوم الخميس على جباليا شمالي القطاع.
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