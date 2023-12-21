الولايات المتحدة وفنزويلا تتبادلان سجناء

MENAFN - Al Wakeel News)أفرجت الولايات المتحدة أمس الأربعاء عن أليكس صعب، رجل الأعمال المقرب من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مقابل إفراج كراكاس عن 10 محتجزين أميركيين في إطار صفقة تبادل سجناء بين الحكومتين.



ونقلت واشنطن بوست، عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الرئيس بايدن اتخذ "القرار الصعب جدا" بالإفراج عن أليكس صعب المقرب من الرئيس الفنزويلي الاشتراكي، والذي تتهمه الولايات المتحدة بغسل الأموال لصالحه، مقابل اطلاق سراح 10 أميركيين و20 سجينا سياسيا فنزويليا، منهم (فات ليونارد) المتورط في أسوأ فضيحة فساد للبحرية الأميركية.



وتأتي عملية تبادل السجناء بعد موافقة الولايات المتحدة في تشرين الأول على تخفيف العقوبات المفروضة على النفط والغاز في فنزويلا، بعدما أبرمت حكومة مادورو اتفاقا مع المعارضة لإجراء انتخابات.



وقال بايدن في بيان "أطلق سراح عشرة أميركيين كانوا محتجزين في فنزويلا، وهم عائدون إلى الديار" .



وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن الصفقة توسطت فيها قطر.



من جهتها، رحبت فنزويلا بإطلاق سراح صعب، واعتبر الرئيس الفنزويلي إفراج الولايات المتحدة عن صعب "انتصارا للحقيقة".