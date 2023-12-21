جيش الاحتلال: إصابة 5 جنود بينهم ضابط بجراح خطيرة في معارك خان يونس

جيش الاحتلال: إصابة 5 جنود بينهم ضابط بجراح خطيرة في معارك خان يونس
التاريخ
12/21/2023 12:31:56 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 5 جنود -بينهم ضابط من سلاح المدرعات- بجراح خطيرة في معارك خان يونس بقطاع غزة.
وكان جيش الاحتلال أقر بمقتل ضابطين وجندي في معارك بجنوب القطاع.
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