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جيش الاحتلال: إصابة 5 جنود بينهم ضابط بجراح خطيرة في معارك خان يونس

12/21/2023 12:31:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 5 جنود -بينهم ضابط من سلاح المدرعات- بجراح خطيرة في معارك خان يونس بقطاع غزة.


وكان جيش الاحتلال أقر بمقتل ضابطين وجندي في معارك بجنوب القطاع.


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