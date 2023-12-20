Thursday, 21 December 2023 08:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكويت تؤكد مؤازرتها للشعب الفلسطيني في التصدي لجرائم الاحتلال ضد المدنيين

12/20/2023 11:31:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) القاهرة ـ هناء السيد
أكد مندوبنا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري مؤازرة الكويت للشعب الفلسطيني بمواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والمدارس والمستشفيات ودور السكن في قطاع غزة.
وأعرب السفير المطيري في كلمته أمام الدورة الـ43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب عن بالغ الشكر على وقفة الحداد في بداية الاجتماع تقديرا لسمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد طيب الله ثراه.
وقال إن «هذه الدورة تناقش موضوعات مهمة مع التحديات الكبيرة التي تعكسها تطورات اقتصادية وسياسية واجتماعية لها تأثيرات على المجتمعات العربية وما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من صراعات وأزمات خطرة».
وأضاف السفير المطيري أن ما يحدث في قطاع غزه والأراضي الفلسطينية المحتلة من انتهاكات ضد المدنيين وقتل الأبرياء من الأطفال والنساء وتدمير البنية التحتية والمراكز المدنية والمستشفيات في غزة «لا يرضى به أي إنسان ولا دين» سائلا المولى عز وجل الرحمة للشهداء الفلسطينيين.
وأوضح أن جدول أعمال هذه الدورة يشمل العديد من الموضوعات الاجتماعية والتنموية ذات الصلة بمختلف القضايا التي تمس المواطن والأسرة والطفل العربي والأشخاص ذوي الهمم. ودعا بهذا الصدد إلى وضع خطط وأهداف التنمية المستدامة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، آملا أن تكون في حجم الطموحات والتحديات من أجل عمل اجتماعي عربي مشترك فاعل وبناء ومتكامل.
وانطلقت في وقت سابق أعمال الدورة الـ43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب برئاسة مصر خلفا لقطر وبالتأكيد على أن العالم يمر بمرحلة دقيقة تشهد صراعات وتحولات غير مسبوقة.

MENAFN20122023000130011022ID1107636572

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث