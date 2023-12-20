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العنزي الشؤون خاطبت الأشغال لتوفير المنشآت التي تحتاجها الخيران

12/20/2023 11:31:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية أحمد العنزي، أن الوزارة قامت بمخاطبة وزارة الأشغال العامة لتوفير المنشآت التي تحتاجها منطقة الخيران السكنية، موضحا أن ذلك يشمل مركز الضاحية للسوق المركزي والمحلات الاستثمارية، وأسواقا مركزية مصغرة ومحلات لقطع المنطقة وتحديد موقع لأسطوانات الغاز بالتنسيق مع البلدية وتحديد موقع لمواد التموين بالتنسيق مع البلدية والتجارة.
وأكد العنزي أن ذلك يأتي استكمالا لتعليمات وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة الشيخ فراس السعود بتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بتوفير متطلبات المناطق الجنوبية، مشددا على أن وزارة الشؤون حريصة على توفير جميع مراكز العمل لخدمة أهالي المناطق الجنوبية مثل وحدات الرعاية الأسرية ومراكز التنمية والمقاهي الشعبية وصالات الأفراح ومراكز خدمة المواطن وحدائق الأطفال ديوانية المسنين بالإضافة إلى جميع خدمات الجمعيات التعاونية.

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