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الشؤون تعمم على الجمعيات والمبرات الخيرية ببدء استقبال طلبات الموافقة لخطة المشاريع الخيرية 2024

12/20/2023 11:31:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بإدارة الجمعيات المبرات الخيرية تعميما للجمعيات والمبرات الخيرية بالبدء في استقبال طلبات الحصول على موافقة الوزارة لخطة المشاريع الخيرية والإنسانية لعام 2024 داخل الكويت وخارجها.
وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد العنزي، في تصريح صحافي، إن ذلك يأتي استكمالا لجهود الوزارة ممثلة بإدارة المبرات والجمعيات الخيرية التابعة لقطاع التنمية في تطوير بيئة العمل عبر خطتها للتحول الإلكتروني.
وأضاف العنزي أن التحول الإلكتروني يأتي لإنجاز المهام والأعمال على نطاق واسع وبشكل يسير عبر منصة الإدارة الإلكترونية التي تتيح التواصل والاتصال بين الإدارة والجمعيات والمبرات الخيرية، علما أن الحصول على التراخيص الموسمية يتم بشكل فوري.

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