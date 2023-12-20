السكنية تخفض القسط الشهري لمديونيات بدل الإيجار من 150 إلى 50 دينارا شهريا

السكنية تخفض القسط الشهري لمديونيات بدل الإيجار من 150 إلى 50 دينارا شهريا
التاريخ
12/20/2023 11:31:34 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية إنه بناء على موافقة مجلس إدارتها فإنها بدأت بتخفيض قيمة القسط الشهري لمديونيات بدل الإيجار التي رصدت بعدما تبين أن إيقاف الصرف كان لأسباب غير التبادل والتنازل بحيث يصبح القسط الشهري 50 دينارا بدلا من 150 دينارا شهريا.
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