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السكنية تخفض القسط الشهري لمديونيات بدل الإيجار من 150 إلى 50 دينارا شهريا

12/20/2023 11:31:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية إنه بناء على موافقة مجلس إدارتها فإنها بدأت بتخفيض قيمة القسط الشهري لمديونيات بدل الإيجار التي رصدت بعدما تبين أن إيقاف الصرف كان لأسباب غير التبادل والتنازل بحيث يصبح القسط الشهري 50 دينارا بدلا من 150 دينارا شهريا.

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