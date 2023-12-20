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البورصة السلعية تعقد جلسة لتداول السكر اليوم وطرحه بسعر 27 جنيها للكيلو

12/20/2023 11:25:22 PM
(MENAFN- Youm7) تعقد البورصة المصرية للسلع اليوم، الخميس، جلسة جديدة للتداول على سلعة السكر الأبيض لصالح شركات تجارة السكر وشركات التعبئة، حيث توفر البورصة السكر لشركات التعبئة ويتم طرحه للمستهلك بسعر 27 جنيها للكيلو، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية.



وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية قد تعاقدت على شراء كمية 50 ألف طن سكر خام مستورد وصول خلال الفترة من 15 فبراير حتى 29 فبراير 2024، وذلك لتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من سلعة السكر مع الأخذ في الاعتبار بدء إنتاج السكر من قصب السكر خلال شهر يناير المقبل، وإنتاج السكر من بنجر السكر خلال شهر مارس المقبل، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أرصدة البلاد من السلع الاستراتيجية.



وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد بدأت فى زيادة معدلات ضخ السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بمعدل من 2 إلى 3 أطنان يوميا بكل منفذ على مستوى محافظات الجمهورية لطرح الكيلو بسعر 27 جنيها، بجانب أيضا توفير كميات تتراوح من 60 إلى 75 ألف طن سكر مدعم على بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه فى إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من السلعة، بجانب أيضا توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة من 20 لـ25%.












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