السعودية تؤكد أهمية العمل على تطوير العلاقات العربية الروسية

(MENAFN
- Youm7) أكدت السعودية عمق العلاقات العربية الروسية وأهمية العمل على تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للجميع.
جاء ذلك خلال كلمة نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم، الأربعاء، في منتدى التعاون العربي الروسي في دورته السادسة، وذلك بمدينة مراكش المغربية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).
وتطرق الخريجي إلى القضايا العربية وأهمية العمل المشترك لإيجاد الحلول المناسبة لها.
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