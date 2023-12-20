السعودية تؤكد أهمية العمل على تطوير العلاقات العربية الروسية

MENAFN - Youm7) أكدت السعودية عمق العلاقات العربية الروسية وأهمية العمل على تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للجميع.

جاء ذلك خلال كلمة نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم، الأربعاء، في منتدى التعاون العربي الروسي في دورته السادسة، وذلك بمدينة مراكش المغربية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

وتطرق الخريجي إلى القضايا العربية وأهمية العمل المشترك لإيجاد الحلول المناسبة لها.



