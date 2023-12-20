وزيرا خارجية عمان وإيران يبحثان هاتفيًا مستجدات الأوضاع فى غزة

(MENAFN
- Youm7) بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، الأربعاء خلال اتصال هاتفي، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، المستجدات الّتي يشهدها قطاع غزة والمساعي المبذولة لوقف التصعيد، والاعتداءات العدوانية الإسرائيلية الغاشمة.
وتم - خلال الاتصال - التأكيد على الموقف الثابث المتضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق لنيل كافة حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والشامل، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية.
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