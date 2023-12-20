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وزيرا خارجية عمان وإيران يبحثان هاتفيًا مستجدات الأوضاع فى غزة

12/20/2023 11:25:20 PM
(MENAFN- Youm7) بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، الأربعاء خلال اتصال هاتفي، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، المستجدات الّتي يشهدها قطاع غزة والمساعي المبذولة لوقف التصعيد، والاعتداءات العدوانية الإسرائيلية الغاشمة.

وتم - خلال الاتصال - التأكيد على الموقف الثابث المتضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق لنيل كافة حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والشامل، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية.








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