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النتائج مطمئنة.. الرئيس الفلسطينى يغادر المستشفى بعد فحوصات طبية

12/20/2023 11:25:20 PM
(MENAFN- Youm7) ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس غادر المستشفى بعد أن أجرى فحوصات طبية روتينية مساء الأربعاء في المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله.

وقالت الوكالة إن النتائج كانت مطمئنة.

وفي أحدث مواقفه من الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية،
دعا الرئيس عباس، الجمعة، خلال لقاء مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، في رام الله الإدارة الأمريكية إلى التدخل لوقف الحرب على غزة، وفتح جميع المعابر.

وشدّد على أن "قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله أو أي جزء منه".

وتتواصل الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة في اليوم الـ75 من الحرب، في وقت يفشل مجلس الأمن مجددا بإصدار قرار لوقف النار وإدخال المساعدات.







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