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رئيس جهاز البيئة: تقنين أوضاع 15 مصنعا لتدوير المخلفات الإلكترونية

12/20/2023 11:25:17 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات الصلبة ، أن ملف المخلفات الخطرة من أبرز المشكلات البيئية، وشهد الانتهاء من معالجة حوالى 430 طنا من زيوت المحولات الملوثة بمادة ثنائى الفينيل متعدد الكلور (PCBs)، وتم تقنين أوضاع 15 مصنعا لتدوير المخلفات الإلكترونية، والتخلص الآمن من 7091 طنا من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حامض الرصاص، والتخلص الآمن من 1005 أطنان من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالموانئ المصرية.



وأوضح العربى لـ"اليوم السابع"، أن ملف المخلفات الخطرة والمخلفات ذات الطبيعة الخاصة شهد عدة جهود، منها إنشاء محطة معالجة مركزية للنفايات الطبية بمحافظة الغربية، بتكنولوجيا الفرم والتعقيم، مشيرا إلى خطوة التخلص من 440 طنا من المبيدات الزراعية المنتهية الصلاحية، التى تم تخزينها لسنوات فى مخزن الصف بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومن خلال منحة من البنك الدولى للتخلص من الملوثات العضوية الثابتة كأولوية قصوى، والتخلص من حوالي كمية (1000) طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة المتراكمة بالموانئ ومخازن وزارة الزراعة منذ أكثر من 30 عاماً.












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