Thursday, 21 December 2023 08:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الحوامدية مساء غد

12/20/2023 11:25:17 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقطع الخدمة عن مناطق (العزبة الشرقية بالحوامدية، قرية الشيخ عثمان، متفرعات شارع الجمهورية - طريق 11)، وذلك لمدة 8 ساعات، ابتداءً من الساعة العاشرة مساء غد الجمعة الموافق 2023/12/22 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 2023/12/23.



وأرجعت المحافظة سبب القطع إلى حدوث هبوط وكسر مفاجئ بخط الصرف الصحي قطر 700مم بشارع طراد النيل بالحوامدية خلف المركز الطبى، الأمر الذى يتطلب تحويل مسار خطوط المياه أقطار 400مم و280مم، وذلك لإصلاح هبوط الصرف الصحي.



وأوضحت محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحى ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارئ الإتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.














MENAFN20122023000132011024ID1107636553

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث