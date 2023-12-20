مسئولون أمريكيون: الولايات المتحدة وفنزويلا تتوصلان لاتفاق تبادل سجناء

MENAFN - Youm7) توصلت الولايات المتحدة وفنزويلا إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن 10 سجناء أمريكيين مقابل الإفراج عن أحد المقربين من الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال مسؤولون أمريكيون، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية، الأربعاء، إن الرئيس جو بايدن اتخذ "القرار الصعب جدا" بالإفراج عن "أليكس صعب"، والذي كان مقربا من الرئيس الاشتراكي والذي تتهمه الولايات المتحدة بغسل الأموال لصالحه.

في المقابل، تطلق فنزويلا سراح 10 مواطنين أمريكيين و20 سجينا سياسيا فنزويليا وتعيد هاربا يدعى "فات ليونارد" كان متورطا في أسوأ فضيحة فساد للبحرية الأمريكية.

وذكر البيت الأبيض أسماء أربعة من الأمريكيين المفرج عنهم هم جوزيف كريستيلا وإيفين هيرنانديس وجيريل كينيمور وسافوي رايت.

وتأتي عملية تبادل السجناء بعد موافقة الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي على تخفيف العقوبات المفروضة على النفط والغاز في فنزويلا بعدما أبرمت حكومة مادورو اتفاقا مع المعارضة لإجراء انتخابات.

وكان الرئيس الأمريكي جون بايدن صرح في بيان ألقاه في قت سابق بالبيت الأبيض أن الأمريكيين العشرة "عائدون إلى الديار".



ووصل رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب إلى قصر "ميرافلوريس الرئاسي" في كاراكاس اليوم وذلك بعد أن أطلق سراحه من الولايات المتحدة، حيث كان يحاكم بتهمة غسل الأموال.