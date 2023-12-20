بلينكن: لا يمكن لإسرائيل أن تختار بين محاربة حماس وحماية المدنيين

MENAFN - Youm7) صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأنه لا يمكن لإسرائيل أن تختار بين محاربة "حماس" وتقليص عدد الضحايا بين السكان المدنيين، وعليها تحقيق الأمرين الاثنين في آن واحد.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء: "نحن كالسابق نعتقد أن إسرائيل لا يمكن أن تختار بين القضاء على خطر "حماس" وتقليص عدد الضحايا بين السكان المدنيين في قطاع غزة. عليها أن تقوم بالاثنين".

واعتبر بلينكن أن ذلك يمثل "المصالح الاستراتيجية" لإسرائيل.

وأضاف أن الولايات المتحدة مصممة على ضمان السلام والأمن في المنطقة بعد انتهاء النزاع الجاري، لكن ذلك سيتطلب من جميع الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة، القيام "بخيار صعب في ما يخص الخطوات التي ستكون مستعدة لاتخاذها".

وأشار إلى أن ذلك يصب في مصلحة أمريكا.

يذكر أن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي. وقد أسفرت العملية، التي أطلقها الجيش الإسرائيلي

ردا على هجوم حماس، عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص وإصابة أكثر من 55 ألفا بجروح، حسب البيانات الفلسطينية.