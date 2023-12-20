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الرئيس الفرنسى يتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا

12/20/2023 11:25:11 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء أن بلاده تدعم دائما أوكرانيا ولن تتخلى عنها، حيث إن "مصلحتنا هي أن تعيش أوروبا فى سلام، وتعرف بالتالي كيف تحافظ على هذا السلام على أراضيها".

وقال ماكرون في حديثه، خلال لقاء تليفزيوني مع قناة "فرانس 5": "لسنا في حالة حرب مع روسيا، لكن لا يمكننا أن نقبل أن تفوز روسيا بالحرب".

وشدد على أهمية مواصلة دعم أوكرانيا ماليا، بينما تتناقص الاعتمادات المالية المقدمة للبلاد، خاصة من الجانب الأمريكى.

وقال إنه يجب استمرار دعم وتعزيز أمن كييف، وسيكون هذا إحدى المسائل التي سيتم التطرق إليها في 2024، وقال: "إن سيادة أوروبا هي التي على المحك".








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