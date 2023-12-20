الرئيس الفرنسى يتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا

(MENAFN
- Youm7) أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء أن بلاده تدعم دائما أوكرانيا ولن تتخلى عنها، حيث إن "مصلحتنا هي أن تعيش أوروبا فى سلام، وتعرف بالتالي كيف تحافظ على هذا السلام على أراضيها".
وقال ماكرون في حديثه، خلال لقاء تليفزيوني مع قناة "فرانس 5": "لسنا في حالة حرب مع روسيا، لكن لا يمكننا أن نقبل أن تفوز روسيا بالحرب".
وشدد على أهمية مواصلة دعم أوكرانيا ماليا، بينما تتناقص الاعتمادات المالية المقدمة للبلاد، خاصة من الجانب الأمريكى.
وقال إنه يجب استمرار دعم وتعزيز أمن كييف، وسيكون هذا إحدى المسائل التي سيتم التطرق إليها في 2024، وقال: "إن سيادة أوروبا هي التي على المحك".
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