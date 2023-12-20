اليوم الثانى لمنافسات بطولة الجمهورية للمصارعة بالاسكندرية

(MENAFN
- Youm7) تقام اليوم منافسات بطولة الجمهورية للمصارع ، والتى انطلقت أمس الأربعاء وتستمر حتى بعد غد السبت ، بسموحة
ومن المقرر أن يتم اختيار قائمة اللاعبين المقرر خوضهم منافسات البطولة الافريقية و دورة الألعاب المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 .
وتستضيف مصر منافسات البطولة الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 خلال الفترة من 12 وحتى 25 مارس 2024 بالصالة الدولية ببرج العرب بالإسكندرية.
ويستعد كرم جابر للمشاركة فى منافسات البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وفقا لما تحسمه التجارب المقررأن يقيمها تاجد اللعبة لكرم جابرو اللاعب فى نفس وزنه للمقارنة بينهما و تحديد المشارك فى بطولة أفريقيا المؤهلة.
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