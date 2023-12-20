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اليوم الثانى لمنافسات بطولة الجمهورية للمصارعة بالاسكندرية

12/20/2023 11:25:07 PM
(MENAFN- Youm7) تقام اليوم منافسات بطولة الجمهورية للمصارع ، والتى انطلقت أمس الأربعاء وتستمر حتى بعد غد السبت ، بسموحة

ومن المقرر أن يتم اختيار قائمة اللاعبين المقرر خوضهم منافسات البطولة الافريقية و دورة الألعاب المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 .

وتستضيف مصر منافسات البطولة الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 خلال الفترة من 12 وحتى 25 مارس 2024 بالصالة الدولية ببرج العرب بالإسكندرية.

ويستعد كرم جابر للمشاركة فى منافسات البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وفقا لما تحسمه التجارب المقررأن يقيمها تاجد اللعبة لكرم جابرو اللاعب فى نفس وزنه للمقارنة بينهما و تحديد المشارك فى بطولة أفريقيا المؤهلة.







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