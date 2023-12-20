الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة بطل اليابان بمواجهة برونزية المونديال

MENAFN - Youm7) يختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم ،الخميس، في إطار استعداداته لمباراةمباراة أوراوا الياباني غدا الجمعة في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية المقرر لها الساعة الرابعة والنصف من عصر غدا، الجمعة، توقيت القاهرة على استاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة.ويحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني على مشاهدة ملخص لأداء الفريق الياباني مع لاعبي الأهلي عقب مران اليوم من أجل دراسته جيداً خاصة بعدما قدم أوراوا عروض قوية في بطولة كأس العالم للأندية حالياً بالفوز ليون المكسيكي، بهدف دون رد سجله لاعبه أليكس شالك ، كما ظهر الفريق الياباني بمستوى قوي أمام منشستر سيتي الإنجليزي في نصف نهائي البطولة رغم فوز العملاق الإنجليزي بثلاثية نظيفة نظراً لفارق الخبرات والإمكانيات الشاسع بين الفريقين.ويتطلع كولر لوضع خطة مناسبة للأهلي تساعده على "تعطيل" الكمبيوتر الياباني اليوم لاسيما وأن فريق أوراوا يمتلك عناصر قوية ولديهم سرعة فائقة ولياقة بدنية عالية ، وهو ما يحتاج يقظة من لاعبي طوال الـ90 دقيقة من أجل الفوز وحصد الميدالية البرونزية لتعويض الخسارة الأخيرة من فلومينيسنني البرازيلي بثنائية نظيفة في نصف نهائي مونديال الأندية ، ويرغب المدرب في تحضير لاعبيه معنوياً لإستعادة العروض القوية وأبرزها الفوز على إتحاد جدة مساء الجمعة الماضي بثلاثة أهداف لهدف في ربع نهائي مونديال الأندية.

ويتسلم مارسيل كولر المدير الفني

للأهلي

تقرير فني مفصل من جهازه المعاون عن منافسه فريق أوراوا الياباني في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العالم والمقامة حاليا في مدينة جدة السعودية ، من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريق الياباني قبل مباراة البرونزية.

وكلف كولر الثلاثي كارلوس بيرنيجر وسامي قمصان وياسين الميكاري بحضور مباراة مانشستر سيتي وأوراوا الياباني أمس الثلاثاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية، لمعرفة أدق التفاصيل الفنية عن منافسه على مباراة المركز الثالث بالمونديال.

ويتسلم كولر اليوم التقرير الفني المفصل عن فريق أوروا الياباني اليوم قبل مباراة الفريقين يوم الجمعة المقبل، في ظل رغبته في تحقيق الفوز وحصد الميدالية البرونزية.



