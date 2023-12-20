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المقاولون يواجه ألو إيجيبت فى أولى وديات الاستعداد للبنك الأهلى

12/20/2023 11:25:07 PM
(MENAFN- Youm7) يخوض اليوم الخميس، الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تحت القيادة الفنية لطلعت محرم، أولى مبارياته الودية بالجبل الأخضر، عندما يلتقي بنظيره ألو إيجيبت، استعداداً لمواجهة البنك الأهلي في الدوري.



وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة طلعت محرم خوض مبارتين وديتين اليوم الخميس، وغداً الجمعة بالملعب الفرعي بالنادي وذلك استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في الجولة 11 لبطولة الدوري المقرر لها 30 من الشهر الجاري .



ووضع الجهاز الفني لنادي المقاولون بقيادة طلعت محرم ، برنامجه التدريبي خلال الفترة الحالية يتخللها خوض وديتين أمام ألو إيجيبت وبايونيرز.



ويسعى الجهاز الفني لفريق المقاولون بقيادة الكابتن طلعت محرم ، لإعطاء الفرصة للاعبين خلال الوديتين للاطمئنان علي جاهزية جميع اللاعبين من ناحية والاستعداد لاستئناف الدوري.



وتقدم المقاولون العرب للمركز الـ14 في جدول مسابقة الدوري، بعدما خاض 9 مباريات، فاز فى واحدة، وتعادل فى 4 وخسر مثلها، وسجل لاعبو المقاولون 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.












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