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خطوات جادة من الزمالك لإنهاء أزمة إيقاف القيد

12/20/2023 11:25:07 PM
(MENAFN- Youm7) قطع مسئولو نادى الزمالك شوطاً كبيراً فى ملف سداد الديون الخارجية، التى تسببت فى إيقاف قيد القلعة البيضاء، وأدت إلى منعه من التعاقد مع صفقات خلال الفترة الماضية وسداد أوجه العجز والنقص فى صفوفه.
وباتت عملية رفع القيد عن القلعة البيضاء مسألة وقت، حيث يقف مسئولو نادى الزمالك على قدم وساق من أجل إنهاء هذه الأزمة التى أرهقت النادى، طوال الفترة الماضية، في ظل حاجة النادي للحصول على صفقات جديدة في الميركاتو الشتوي، من أجل دعم الفريق الذي ينافس على كافة الألقاب محليًا وقاريًا هذا الموسم.
وكشف حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن هناك تقاربا في وجهات النظر بين إدارة نادي الزمالك وسبورتنج لشبونة، من أجل حل أزمة القيد والتي تعرض لها النادي الأبيض بسبب شيكابالا.
وأضاف السيد قائلا:" نعمل في نادي الزمالك على حل أزمة إيقاف القيد للفريق الأول لكرة القدم، ونسعى لحل الأزمة خلال الفترة المقبلة، وربما يتم الإعلان في الأسبوع الثاني من شهر يناير عن نهاية الأزمة".








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