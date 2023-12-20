كولر يدرس عودة ديانج لوسط الأهلى أمام أوراوا اليابانى

(MENAFN
- Youm7) يدرس مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عودة المالي اليو ديانج لاعب الفريق الأحمر لوسط الملعب في مباراة أوراوا الياباني بعد غد الجمعة في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العالم للأندية.
وغاب ديانج عن المشاركة في مباراتي الأهلي الأخيرتين في كأس العالم للأندية أمام اتحاد جدة السعودي وفلومينينسي البرازيلي، ولكن يدرس كولر عودته للمشاركة أساسيا في مباراة بطل اليابان.
وشارك أحمد نبيل كوكا أساسيا في مباراة اتحاد جدة، بينما شارك أكرم توفيق أساسيا في مباراة فلومينينسي، حيث شارك الثنائي على حساب ديانج الذي كان يشارك أساسيا رفقة الثنائي مروان عطية وإمام عاشور في وسط الأهلي.
ويستعد فريق الأهلي لمواجهة أوراوا الياباني يوم الجمعة المقبل في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية، بعد الخسارة من فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية.
MENAFN20122023000132011024ID1107636543
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.