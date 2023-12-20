كولر يدرس عودة ديانج لوسط الأهلى أمام أوراوا اليابانى

MENAFN - Youm7) يدرس مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عودة المالي اليو ديانج لاعب الفريق الأحمر لوسط الملعب في مباراة أوراوا الياباني بعد غد الجمعة في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العالم للأندية.

وغاب ديانج عن المشاركة في مباراتي الأهلي الأخيرتين في كأس العالم للأندية أمام اتحاد جدة السعودي وفلومينينسي البرازيلي، ولكن يدرس كولر عودته للمشاركة أساسيا في مباراة بطل اليابان.

وشارك أحمد نبيل كوكا أساسيا في مباراة اتحاد جدة، بينما شارك أكرم توفيق أساسيا في مباراة فلومينينسي، حيث شارك الثنائي على حساب ديانج الذي كان يشارك أساسيا رفقة الثنائي مروان عطية وإمام عاشور في وسط الأهلي.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة أوراوا الياباني يوم الجمعة المقبل في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية، بعد الخسارة من فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية.