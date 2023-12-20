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غزة: 20 ألف شهيد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع

12/20/2023 11:25:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 20 - 12 (كونا) -- أفادت السلطات الفلسطينية في غزة اليوم الأربعاء بارتفاع إجمالي ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 75 يوما إلى 20 ألف شهيد وأكثر من 52 ألف جريح.
وذكر المكتب الإعلامي للسلطات في غزة في بيان له أنه منذ السابع من أكتوبر الماضي ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 1700 مجزرة راح ضحيتها 26700 شخص بين شهيد ومفقود.
وأضاف إن من بين هذا العدد 20 ألف شهيد استقبلهم المستشفيات منهم ثمانية آلاف طفل وأكثر من ستة آلاف امرأة.
وأوضح أن عدد المفقودين تحت الأنقاض أو الذين لا يزال مصيرهم مجهولا بلغ 6700 شخص حوالي ثلثيهم من النساء والأطفال فيما بلغ عدد المصابين 52600 شخص.
وأفاد بأن الاحتلال اعتقل المئات من أبناء غزة بينهم 99 شخصا من الطواقم الطبية وثمانية من الصحفيين.
من جانب آخر قال المكتب الإعلامي للسلطات الفلسطينية في غزة إن المساعدات التي تدخل القطاع تلبي أقل من اثنين بالمئة من احتياجات السكان الهائلة مطالبا بفتح جميع المعابر على مدار الساعة.
على صعيد متصل أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم استشهاد الفتى محمود زعول 16 عاما بعد أن اصيب برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة حوسان قرب مدينة بيت لحم.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ودارت مواجهات اسفرت عن إصابة الفتى زعول برصاصة في الرقبة ونقل الى المستشفى حيث أعلن عن استشهاده. (النهاية)

ن ق / ه س ص



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