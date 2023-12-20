غزة: 20 ألف شهيد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 20 - 12 (كونا) -- أفادت السلطات الفلسطينية في غزة اليوم الأربعاء بارتفاع إجمالي ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 75 يوما إلى 20 ألف شهيد وأكثر من 52 ألف جريح.
وذكر المكتب الإعلامي للسلطات في غزة في بيان له أنه منذ السابع من أكتوبر الماضي ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 1700 مجزرة راح ضحيتها 26700 شخص بين شهيد ومفقود.
وأضاف إن من بين هذا العدد 20 ألف شهيد استقبلهم المستشفيات منهم ثمانية آلاف طفل وأكثر من ستة آلاف امرأة.
وأوضح أن عدد المفقودين تحت الأنقاض أو الذين لا يزال مصيرهم مجهولا بلغ 6700 شخص حوالي ثلثيهم من النساء والأطفال فيما بلغ عدد المصابين 52600 شخص.
وأفاد بأن الاحتلال اعتقل المئات من أبناء غزة بينهم 99 شخصا من الطواقم الطبية وثمانية من الصحفيين.
من جانب آخر قال المكتب الإعلامي للسلطات الفلسطينية في غزة إن المساعدات التي تدخل القطاع تلبي أقل من اثنين بالمئة من احتياجات السكان الهائلة مطالبا بفتح جميع المعابر على مدار الساعة.
على صعيد متصل أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم استشهاد الفتى محمود زعول 16 عاما بعد أن اصيب برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة حوسان قرب مدينة بيت لحم.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ودارت مواجهات اسفرت عن إصابة الفتى زعول برصاصة في الرقبة ونقل الى المستشفى حيث أعلن عن استشهاده. (النهاية)
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