وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون ببذل الجهود لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 20 - 12 (كونا) -- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ملتزمة ببذل كل الجهود الممكنة لتسهيل دخول المساعدات الانسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بلينكن مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن بلينكن أعرب عن تقديره لقيادة الأردن في تقديم المساعدات الانسانية للفلسطينيين فيما ناقش الجانبان الجهود المبذولة لمنع اتساع رقعة الصراع.
وأضاف ملير أن الجانبين أكدا خلال الاتصال الحاجة إلى بذل كل ما هو ممكن لحماية المدنيين في غزة ووقف عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.
وأشار إلى أن بلينكن شدد على التزام الولايات المتحدة بتحقيق السلام الدائم من خلال إقامة دولة فلسطينية كجزء من حل الدولتين. (النهاية)
أ م م / ه س ص
MENAFN20122023000071011013ID1107636541
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