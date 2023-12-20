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وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون ببذل الجهود لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

12/20/2023 11:25:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 20 - 12 (كونا) -- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ملتزمة ببذل كل الجهود الممكنة لتسهيل دخول المساعدات الانسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بلينكن مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن بلينكن أعرب عن تقديره لقيادة الأردن في تقديم المساعدات الانسانية للفلسطينيين فيما ناقش الجانبان الجهود المبذولة لمنع اتساع رقعة الصراع.
وأضاف ملير أن الجانبين أكدا خلال الاتصال الحاجة إلى بذل كل ما هو ممكن لحماية المدنيين في غزة ووقف عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.
وأشار إلى أن بلينكن شدد على التزام الولايات المتحدة بتحقيق السلام الدائم من خلال إقامة دولة فلسطينية كجزء من حل الدولتين. (النهاية)

أ م م / ه س ص



MENAFN20122023000071011013ID1107636541

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