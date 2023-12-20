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وزير الخارجية الأمريكي: سنواصل مساعينا لإفشال روسيا إستراتيجيا في أوكرانيا

12/20/2023 11:25:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 20 - 12 (كونا) -- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ستواصل حشد الدعم العالمي لدعم أوكرانيا كي تظل الحرب الروسية عليها فشلا إستراتيجيا.
وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي بمناسبة نهاية العام "روسيا حاليا أضعف عسكريا واقتصاديا ودبلوماسيا بالمقارنة مع وضعها عند بداية حربها على أوكرانيا منذ فبراير 2021".
وأضاف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخفق بالفعل في تحقيق هدفه الرئيسي في أوكرانيا وهو محوها من الخريطة وإدراجها في روسيا".
وأضاف " كان عاما صعبا في ساحة المعركة ولكن مرة أخرى فعل الأوكرانيون ما لم يكن أحد يعتقد أنه ممكن".
وتابع "وقفوا وجها لوجه مع واحد من أكبر الجيوش في العالم. ولم يتنازلوا عن أي أرض على رغم الهجمات الروسية المتعددة ودفعوا البحرية الروسية إلى التراجع في البحر الأسود وفتحوا ممرا يسمح لهم بتصدير الحبوب والمنتجات الأخرى إلى العالم".
وجدد وزير الخارجية الأمريكي التأكيد على أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) أصبح أكبر وأقوى وأكثر اتحادا من أي وقت مضى في تاريخه الذي يبلغ 75 عاما تقريبا.
وأشار إلى أن الدعم الدولي كان حاسما لنجاح أوكرانيا وأن أوروبا ساهمت بأكثر من 110 مليارات دولار لأوكرانيا مقارنة بنحو 70 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة.
وأشاد بقرار الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بتوسيع الاتحاد بما يشمل البدء بإجراء مفاوضات مع أوكرانيا تمهيدا لعضويتها وذلك بالإضافة إلى "رفع اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ودول أخرى في منطقة المحيطين الهادئ والهندي لمستوى مساعدتهم لأوكرانيا من مجال إعادة بناء شبكة الطاقة في أوكرانيا إلى تقديم مساعدات عسكرية وإنسانية كبيرة. (النهاية)

ر س ر / ه س ص



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