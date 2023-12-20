وزير الخارجية الأمريكي: سنواصل مساعينا لإفشال روسيا إستراتيجيا في أوكرانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 20 - 12 (كونا) -- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ستواصل حشد الدعم العالمي لدعم أوكرانيا كي تظل الحرب الروسية عليها فشلا إستراتيجيا.
وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي بمناسبة نهاية العام "روسيا حاليا أضعف عسكريا واقتصاديا ودبلوماسيا بالمقارنة مع وضعها عند بداية حربها على أوكرانيا منذ فبراير 2021".
وأضاف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخفق بالفعل في تحقيق هدفه الرئيسي في أوكرانيا وهو محوها من الخريطة وإدراجها في روسيا".
وأضاف " كان عاما صعبا في ساحة المعركة ولكن مرة أخرى فعل الأوكرانيون ما لم يكن أحد يعتقد أنه ممكن".
وتابع "وقفوا وجها لوجه مع واحد من أكبر الجيوش في العالم. ولم يتنازلوا عن أي أرض على رغم الهجمات الروسية المتعددة ودفعوا البحرية الروسية إلى التراجع في البحر الأسود وفتحوا ممرا يسمح لهم بتصدير الحبوب والمنتجات الأخرى إلى العالم".
وجدد وزير الخارجية الأمريكي التأكيد على أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) أصبح أكبر وأقوى وأكثر اتحادا من أي وقت مضى في تاريخه الذي يبلغ 75 عاما تقريبا.
وأشار إلى أن الدعم الدولي كان حاسما لنجاح أوكرانيا وأن أوروبا ساهمت بأكثر من 110 مليارات دولار لأوكرانيا مقارنة بنحو 70 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة.
وأشاد بقرار الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بتوسيع الاتحاد بما يشمل البدء بإجراء مفاوضات مع أوكرانيا تمهيدا لعضويتها وذلك بالإضافة إلى "رفع اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ودول أخرى في منطقة المحيطين الهادئ والهندي لمستوى مساعدتهم لأوكرانيا من مجال إعادة بناء شبكة الطاقة في أوكرانيا إلى تقديم مساعدات عسكرية وإنسانية كبيرة. (النهاية)
ر س ر / ه س ص
MENAFN20122023000071011013ID1107636540
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.