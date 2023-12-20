الولايات المتحدة تعاقب 4 أشخاص بتهمة نقل النفط الروسي المباع بأسعار تتجاوز السقف المحدد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 20 - 12 (كونا) -- فرضت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عقوبات على أربعة اشخاص تتهمهم بنقل النفط الروسي المباع بأسعار تتجاوز السقف الذي حددته الدول السبع الصناعية الكبرى (جي 7).
وذكرت وزارة الخارجية الامريكية في بيان لها أن "الولايات المتحدة قامت بفرض عقوبات على مدير احدى السفن المملوكة للحكومة الروسية بالإضافة الى ثلاثة تجار نفط متورطين في تصدير النفط الخام الروسي بحرا".
واضاف البيان ان "هذا الاجراء يأتي في أعقاب اجراءات مماثلة اتخذها شركاؤنا في تحالف تحديد سقف الاسعار لتقليل قدرة روسيا على تمويل حربها غير القانونية ضد اوكرانيا مع الحفاظ على استقرار اسواق النفط".
واوضح ان ذلك "يعد جزءا من يقظتنا المستمرة في مراقبة الامتثال لسياسة الحد الأعلى لأسعار النفط الخام وسنواصل اتخاذ الاجراءات اللازمة للحرص على الامتثال لذلك".
وذكر أن "الولايات المتحدة تلتزم بمراقبة هذا الامتثال بما في ذلك من خلال فرض عقوبات على المتورطين في ممارسات خادعة وتحديث قواعد ولوائح الامتثال لدينا حسب الضرورة".
من جهتها قالت وزارة الخزانة الامريكية في بيان ان "عقوبات اليوم تظهر التزامنا بدعم مبادئ سياسة الحد الأقصى للأسعار التي تعزز أهداف دعم أسواق الطاقة المستقرة مع خفض الإيرادات الروسية لتمويل حربها ضد أوكرانيا".
الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة جزء من تحالف دولي بما في ذلك مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا الذين وافقوا على حظر استيراد النفط الخام والمنتجات النفطية ذات المنشأ الروسي. (النهاية)
أ م م
MENAFN20122023000071011013ID1107636539
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