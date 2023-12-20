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الولايات المتحدة تعاقب 4 أشخاص بتهمة نقل النفط الروسي المباع بأسعار تتجاوز السقف المحدد

12/20/2023 11:25:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 20 - 12 (كونا) -- فرضت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عقوبات على أربعة اشخاص تتهمهم بنقل النفط الروسي المباع بأسعار تتجاوز السقف الذي حددته الدول السبع الصناعية الكبرى (جي 7).
وذكرت وزارة الخارجية الامريكية في بيان لها أن "الولايات المتحدة قامت بفرض عقوبات على مدير احدى السفن المملوكة للحكومة الروسية بالإضافة الى ثلاثة تجار نفط متورطين في تصدير النفط الخام الروسي بحرا".
واضاف البيان ان "هذا الاجراء يأتي في أعقاب اجراءات مماثلة اتخذها شركاؤنا في تحالف تحديد سقف الاسعار لتقليل قدرة روسيا على تمويل حربها غير القانونية ضد اوكرانيا مع الحفاظ على استقرار اسواق النفط".
واوضح ان ذلك "يعد جزءا من يقظتنا المستمرة في مراقبة الامتثال لسياسة الحد الأعلى لأسعار النفط الخام وسنواصل اتخاذ الاجراءات اللازمة للحرص على الامتثال لذلك".
وذكر أن "الولايات المتحدة تلتزم بمراقبة هذا الامتثال بما في ذلك من خلال فرض عقوبات على المتورطين في ممارسات خادعة وتحديث قواعد ولوائح الامتثال لدينا حسب الضرورة".
من جهتها قالت وزارة الخزانة الامريكية في بيان ان "عقوبات اليوم تظهر التزامنا بدعم مبادئ سياسة الحد الأقصى للأسعار التي تعزز أهداف دعم أسواق الطاقة المستقرة مع خفض الإيرادات الروسية لتمويل حربها ضد أوكرانيا".
الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة جزء من تحالف دولي بما في ذلك مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا الذين وافقوا على حظر استيراد النفط الخام والمنتجات النفطية ذات المنشأ الروسي. (النهاية)

أ م م



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