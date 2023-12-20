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برنامج الأغذية العالمي ينقل أول قافلة مساعدات إنسانية من الأردن إلى غزة

12/20/2023 11:25:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 20 - 12 (كونا) -- أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء نقل أول قافلة برية للمساعدات الغذائية الإنسانية الأردنية إلى قطاع غزة.
وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان ان قافلة تضم 46 شاحنة قام بتنظيمها مع الهيئة الخيرية الأردنية نقلت أكثر من 750 طنا من المواد الغذائية الضرورية إلى غزة في أول مرة تصل فيها قافلة مباشرة من الأردن إلى القطاع عبر معبر (كرم أبو سالم).
وأعرب البيان عن الأمل في أن تمهد هذه الخطوة الأولى المهمة الطريق أمام ممر مساعدات أكثر استدامة عبر الأردن بما يسمح بإيصال المزيد من المساعدات على نطاق أوسع بشكل لم يكن ممكنا حتى الآن عبر معبر واحد فقط من مصر.
واعتبر أن إنشاء ممر عبر الأردن سيعزز تدفق المساعدات ويخفف الضغط والازدحام ما يسمح بتأمين الإمدادات وتوفير المزيد من الشاحنات والمساعدات إلى غزة التي يعاني نصف سكانها الآن من الجوع مع قدرة محدودة للحصول على الغذاء والماء والمأوى مع دخول الأزمة شهرها الثالث.
وأوضح أن برنامج الأغذية العالمي قام في الأسابيع الماضية بنقل المساعدات من الأردن إلى غزة عبر ممر (العقبة - نويبع) في مصر كما نسق عمليات النقل الجوي للإمدادات الإنسانية المشتركة بين الوكالات من الأردن إلى المستودعات في العريش لنقلها داخل غزة.
وأكد برنامج الأغذية العالمي "التزامه بتوفير المساعدات الغذائية الحيوية للوصول إلى الناس في غزة أينما كانوا وبأسرع طريقة ممكنة" داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار وفتح جميع المعابر الحدودية لتقديم الإغاثة ووضع حد لمعاناة سكان القطاع. (النهاية)

م ن / ر س



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