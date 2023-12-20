برنامج الأغذية العالمي ينقل أول قافلة مساعدات إنسانية من الأردن إلى غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 20 - 12 (كونا) -- أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء نقل أول قافلة برية للمساعدات الغذائية الإنسانية الأردنية إلى قطاع غزة.
وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان ان قافلة تضم 46 شاحنة قام بتنظيمها مع الهيئة الخيرية الأردنية نقلت أكثر من 750 طنا من المواد الغذائية الضرورية إلى غزة في أول مرة تصل فيها قافلة مباشرة من الأردن إلى القطاع عبر معبر (كرم أبو سالم).
وأعرب البيان عن الأمل في أن تمهد هذه الخطوة الأولى المهمة الطريق أمام ممر مساعدات أكثر استدامة عبر الأردن بما يسمح بإيصال المزيد من المساعدات على نطاق أوسع بشكل لم يكن ممكنا حتى الآن عبر معبر واحد فقط من مصر.
واعتبر أن إنشاء ممر عبر الأردن سيعزز تدفق المساعدات ويخفف الضغط والازدحام ما يسمح بتأمين الإمدادات وتوفير المزيد من الشاحنات والمساعدات إلى غزة التي يعاني نصف سكانها الآن من الجوع مع قدرة محدودة للحصول على الغذاء والماء والمأوى مع دخول الأزمة شهرها الثالث.
وأوضح أن برنامج الأغذية العالمي قام في الأسابيع الماضية بنقل المساعدات من الأردن إلى غزة عبر ممر (العقبة - نويبع) في مصر كما نسق عمليات النقل الجوي للإمدادات الإنسانية المشتركة بين الوكالات من الأردن إلى المستودعات في العريش لنقلها داخل غزة.
وأكد برنامج الأغذية العالمي "التزامه بتوفير المساعدات الغذائية الحيوية للوصول إلى الناس في غزة أينما كانوا وبأسرع طريقة ممكنة" داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار وفتح جميع المعابر الحدودية لتقديم الإغاثة ووضع حد لمعاناة سكان القطاع. (النهاية)
م ن / ر س
MENAFN20122023000071011013ID1107636538
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