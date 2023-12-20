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(برشلونة) يهزم (ألمريا) بثلاثة أهداف لهدفين في الدوري الإسباني

12/20/2023 11:25:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 20 - 12 (كونا) -- حقق (برشلونة) الفوز على ضيفه (ألميريا) بثلاثة أهداف لهدفين اليوم الأربعاء في إطار منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل رافينيا هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 33 فيما أضاف زميله سيرجي روبرتو هدفين في الدقيقتين 60 و 83 من زمن اللقاء الذي أجري على ملعب (لويس كومبانيس) الأولمبي.
في المقابل سجل بابتيستاو الهدف الأول لألميريا في الدقيقة 41 بينما أضاف إدغار غونزاليس الهدف الثاني في الدقيقة 71 لينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف لهدفين وحصدهم النقاط الثلاث.
وبهذه النتيجة رفع (برشلونة) رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث بالترتيب العام للمسابقة بفارق ست نقاط خلف المتصدر (جيرونا) وأربع نقاط خلف الوصيف (ريال مدريد) فيما تجمد رصيد (ألميريا) عند خمس نقاط في ذيل الترتيب.
ويلعب المتصدر (جيرونا) ضد (بيتيس) فيما يحل الوصيف (ريال مدريد) ضيفا على (ألافيس) غدا الخميس في إطار الجولة نفسها. (النهاية)

ه ن د / ر ج



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