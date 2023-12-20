(برشلونة) يهزم (ألمريا) بثلاثة أهداف لهدفين في الدوري الإسباني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 20 - 12 (كونا) -- حقق (برشلونة) الفوز على ضيفه (ألميريا) بثلاثة أهداف لهدفين اليوم الأربعاء في إطار منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل رافينيا هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 33 فيما أضاف زميله سيرجي روبرتو هدفين في الدقيقتين 60 و 83 من زمن اللقاء الذي أجري على ملعب (لويس كومبانيس) الأولمبي.
في المقابل سجل بابتيستاو الهدف الأول لألميريا في الدقيقة 41 بينما أضاف إدغار غونزاليس الهدف الثاني في الدقيقة 71 لينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف لهدفين وحصدهم النقاط الثلاث.
وبهذه النتيجة رفع (برشلونة) رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث بالترتيب العام للمسابقة بفارق ست نقاط خلف المتصدر (جيرونا) وأربع نقاط خلف الوصيف (ريال مدريد) فيما تجمد رصيد (ألميريا) عند خمس نقاط في ذيل الترتيب.
ويلعب المتصدر (جيرونا) ضد (بيتيس) فيما يحل الوصيف (ريال مدريد) ضيفا على (ألافيس) غدا الخميس في إطار الجولة نفسها. (النهاية)
ه ن د / ر ج
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